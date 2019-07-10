​Спортсмены Тюменской области примут участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

В детском центре «Олимпийская Ребячка» в Тюмени уже в третий раз пройдет областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди взрослого населения (от 25 лет и старше) в рамках празднования 75-летия Тюменской области. Участие в состязаниях примут свыше двухсот спортсменов со всего региона.

Фестиваль будет проходить в два дня: с 12 по 13 июня.

Участников ждут стандартные спортивные дисциплины, такие как: подтягивание у мужчин и отжимание у женщин, поднимание туловища, наклон вперед и прыжок в длину, бег на короткие и длинные дистанции. Закончатся соревнования стрельбой из пневматического оружия и плаванием.