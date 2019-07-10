Губернатор Югры оценила работу Сургутского района в вопросах переселения из аварийного жилья

Во время прямой линии с главами муниципалитетов и жителями региона губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова отметила политику администрации Сургутского района в части переселения из аварийного жилья.

«Разные муниципалитеты имеют разные возможности и подходы. Нужно создавать условия для ввода и приобретения капитального жилья, чтобы было куда переселять людей. И это вопрос для многих муниципалитетов. Поэтому здесь очень важно своевременно подготовить жилой фонд, который может быть использован муниципалитетами. Наличие жилого фонда для того, чтобы можно было использовать его для расселения людей и предложения переселиться в интересные, привлекательные для них микрорайоны. Это важные задачи для муниципалитетов, которые нужно подготавливать. Например, Сургутский район. И проблем у них тоже хватает. Но и власти муниципальные приняли решение, что для их деятельности – это главный вопрос и выделяют часть из собственных средств. Там тоже нужно организовать строительство жилья, привлечь застройщика и не случайно этот район получает ресурсы», – заключила глава региона.

Кроме того, Наталья Комарова отметила правильный подход районных властей в вопросах работы с населением. Так, например, жителей поселка ГПЗ из 12 аварийных домов переселят в новые многоэтажки, которые уже строятся в с. п. Солнечный.

«По поселку ГПЗ сформировали отдельную очередь, с тем чтобы иметь возможность переселить и строить жилье не на месте этого поселка, а на территории Солнечного. Чтобы жилье не попадало в санитарно-защитную зону заводов», – пояснил в прямом эфире глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По мнению губернатора, в вопросе с переселением жителей в удобные и комфортные микрорайоны Сургутский район экономит собственные ресурсы.

«С одной стороны они пишут – потребность, а с другой ресурсы, которыми располагают. Ликвидировав ГПЗ, Сургутский район освободится от расходов по подвозу людей, детей. Коммуналка там – прорва. И потери колоссальные. Все это уходит в ресурсы. Когда сумма освобождается, можно направить ее на улучшение жизни людей», – пояснила Наталья Комарова в студии прямого эфира.

Общий объем средств, направленный на улучшение жилищных условий жителей района в 2018 году, составил 1 млрд. 890 млн. руб. 83% из них - окружная поддержка. Приобретено 643 жилых помещения для очередников из аварийного жилья. Улучшили жилищные условия 900 человек. В этом году администрация Сургутского района уже приобрела 193 квартиры, свои жилищные условия улучшили 610 человек.