​Югорские семьи вошли в десятку самых обеспеченных среди семей других регионов 

ХМАО занимает пятую позицию в рейтинге регионов по уровню семейного дохода, составленном РИА «Новости». В нашем регионе доходы превышают сумму прожиточного минимума почти вдвое.

По уровню обеспеченности семей отличились Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Финансовое состояние ниже среднего имеют жители Калмыкии и Алтая, а за чертой бедности находятся Якутия, Красноярский край, Камчатка, Тыва и Ингушетия.

Такие результаты показало социологическое исследование финансового положения россиян. В ходе него специалисты соотнесли ежемесячные доходы со стоимостью минимально необходимых для жизни товаров и услуг в определенном регионе за 2018 год.