​Создавая шедевры. Гарантируя качество. «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Покупка ювелирных украшений запускает целую цепочку событий дарящих людям счастье.

Вот уже 25 лет это вдохновляет ювелиров и огранщиков «ЭПЛ. Якутские бриллианты» на создание шедевров ювелирного искусства, покоривших сердца миллионов клиентов во многих странах мира.

За доверием к украшениям от ЭПЛ стоят безупречное качество и нерушимые гарантии.

Не останавливаясь на достигнутом, специалистами производства компании был разработан единый стандарт качества, получивший название — Код ЭПЛ.

Став дополнительной гарантией подлинности, Код ЭПЛ позволил клиентам компании получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии на официальном сайте компании.

Это стало возможным благодаря наносимому на каждое, созданное по жестким стандартам качества Кода ЭПЛ, уникальному зашифрованному коду.

Эта инновационная разработка была высоко оценена членами жюри всероссийского конкурса «100 лучших предприятий России», в котором компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» одержала победу и получила почетные диплом и медаль «За инновации и развитие».

Забота о счастье клиентов и создаваемые для них ювелирные украшения мирового уровня качества позволили компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вырасти из небольшой экспериментально-производственной лаборатории по огранке бриллиантов до международного ювелирного бренда с розничными сетями в России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Монголии, Литве, Киргизии и многих других, с более чем 120-ю торговыми точками.

Насладитесь и вы шедеврами ювелирного искусства созданными дарить вам счастье, посетив ювелирный салон компании в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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