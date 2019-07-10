​Новые кадры для цифровой экономики. В ТюмГУ состоялся региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

В Тюменском государственном университете завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», целью которого стал поиск новых кадров для цифровой экономики по всей стране.

К темам, подготовленным для конкурсантов, организаторы подошли с большой ответственностью. Для них было важно предоставить возможность участникам проявить не только навыки программирования, но и задействовать всю креативность и фантазию для того, чтобы выделить себя и свои работы среди остальных.

Ребята трудились над прототипами цифровых продуктов в четырех номинациях:

«Образование и наука»

«Государственные услуги и управление»

«ЖКХ и городская среда»

«Транспорт и логистика»

«В нашем регионе есть возможности для реализации целей и задач национального проекта «Цифровая экономика». Несколько лет мы развиваем различные технологические проекты: школу программирования, центр робототехники, в этом году открываем школу юных нейроинженеров. Но для достижения действительно прорывных результатов нам не хватает молодых специалистов, которые будут формировать ИТ кластер в регионе», –– заявила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Областные финалисты отправятся на федеральный этап, где у них появится возможность стать сотрудниками в крупнейших и ведущих компаниях страны, дать старт своему бизнесу и стать обладателями гранта от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Ко всему этому, у участников появится шанс пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».