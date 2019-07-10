​Райффайзенбанк в кармане

Заявку на потребительский кредит можно подать через Telegram, Viber и Vkontakte

Райффайзенбанк предлагает клиентам новый удобный способ подачи заявки на потребительский кредит — с помощью бота в популярных мессенджерах и соцсетях. Теперь анкету можно заполнить там, где удобно: на сайте, в мобильном приложении, в Telegram, Viber, Vkontakte или в отделении банка.

Возможность подать заявку новым способом уже есть у клиентов в городах, где нет отделений Райффайзенбанка, а до конца лета сервис станет доступен по всей России. Наибольшей популярностью во время пробного периода пользовались мессенджеры Viber (44% заявок) и Vkontakte (30% заявок). На третьем месте Telegram, который предпочли другим каналам 26% пользователей.

Общение в соцсетях — устоявшийся паттерн поведения. Согласно последнему отчету Global Digital 2019[1], 71% российских мобильных пользователей активно используют мессенджеры, при этом подавляющее большинство из них (83%) предпочитают общаться в мессенджере Vkontakte.

«Мы стремимся сделать так, чтобы клиенты могли совершать операции, оформлять продукты и услуги там, где им удобно. Теперь, если клиент увидит наше предложение в соцсети и заинтересуется, то ему даже ну нужно будет переходить на сайт банка, чтобы заполнить анкету, это можно сделать прямо в мессенджере», — поясняет Иван Карпов, руководитель направления по развитию цифрового кредитования.

Как подать заявку через бот и что он умеет

На странице кредитного предложения нужно выбрать удобный мессенджер, кликнув на его иконку. Время заполнения анкеты зависит от наличия под рукой всей необходимой информации, в среднем это занимает 15 минут, а абсолютный рекорд по скорости — 3 минуты. В любой момент можно прерваться, например, чтобы уточнить недостающие данные. Чат-бот сохранит историю переписки и через какое-то время даже напомнит клиенту о незавершенной заявке.

Кроме того, бот умеет давать небольшие подсказки, например, если клиент не знает ИНН компании-работодателя, бот подскажет, где его можно быстро найти в открытых источниках.

После завершения анкеты в течение 2-3 минут клиент получает одобрение в виде Push или SMS, в течение часа с ним свяжется сотрудник банка, чтобы сверить данные, уточнить время встречи с курьером для подписания договора и передачи оригиналов документов.