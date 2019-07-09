​Крупнейшие работодатели Тюменской области обсудили качество работы с органами службы занятости

В Тюменской области прошло заседание с крупнейшими работодателями региона на тему повышения качества работы специалистов органов службы занятости по подбору кандидатов на заявленные вакансии.

Совещание провел заместитель главы Тюменской области Владимир Сысоев. В ходе его проведения рассматривались вопросы и о предоставлении работодателями полной информации о потребностях в работниках, реализации в Тюменской области мероприятий и проектов в сфере занятости, в том числе Национальных проектов.

Участниками собрания являлись представители таких организаций как: ПАО «СУЭНКО», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ПАО «Запсибкомбанк» и др.

Они были проинформированы о состоянии дел в сфере взаимодействия органов службы занятости с работодателями, а также получили рекомендации о необходимости принятия участия в мероприятиях и проектах.

«От эффективности выстроенной системы зависит в конечном итоге благосостояние жителей Тюменской области», –– подчеркнул в своем заявлении Владимир Сысоев.