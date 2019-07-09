​Уникальное мастерство ювелиров и огранщиков «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

На чем можно построить ювелирный бренд с мировым именем?

На этот вопрос отвечают ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — на неизменном качестве и уникальном дизайне создаваемых для клиентов украшений.

Это и послужило фундаментом для роста компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты», сумевшей за достаточно короткий срок, по меркам ювелирных домов с более чем вековой историей, вырасти до международной ювелирной компании с розничными сетями во многих странах Мира: России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане и Киргизии с более чем 120-ю торговыми точками.

27 июня компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» одержала победу в конкурсе 100 лучших товаров, получив почетную медаль в номинации «За инновации и развитие».

Причиной этому послужила разработка единой системы стандартов качества, получившей название Код ЭПЛ.

Код ЭПЛ вобрал в себя весь 25-летний опыт производства ювелирных украшений, позволив сертифицировать лучшие производственные мощности, профессионалов в отборе сырья, а также лучших мастеров ювелирного и гранильного дела, создавая ювелирные украшения мирового уровня качества.

Присоединяйтесь к большой и счастливой семье клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» для которых ювелиры огранщики создают свои шедевры ювелирного искусства.