В Сургуте обсуждают возможную отставку временно исполняющего обязанности главы УМВД

Временно исполняющий обязанности начальника сургутского УМВД Владимир Бабушкин в ближайшее время может покинуть свой пост. Информацию об этом сообщили источники СИА-ПРЕСС, слухи о возможной отставке активно ходят и в среде городских силовиков.

«Разговоры идут, но вчера он на рабочем месте был. Сегодня его пока не видели, но он мог отпроситься или уехать по делам. Если он написал заявление об увольнении, то, скорее всего, сразу на имя Колокольцева», – сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС источники в сургутской полиции.

В пресс-службе УМВД по Югре сообщили СИА-ПРЕСС, что Владимир Бабушкин написал заявление на отпуск, однако не смогли оперативно уточнить, есть ли в документе фраза «с последующим увольнением».

Владимир Бабушкин стал временно исполняющим обязанности начальника сургутского УМВД в мае 2019 года после того, как пост главного полицейского города покинул Александр Ерохов. С того момента в Сургуте произошло два громких скандала с участием сотрудников полиции. Первый прогремел в конце мая, когда сын Владимира Бабушкина подрался с «честным гаишником» Сергеем Ивановым. Примерно в то же время ряд сотрудников сургутской полиции пожаловались в СК и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на «палочную» систему в городской ГИБДД, что стало поводом для масштабной проверки.

Когда в Сургуте будет назначен новый руководитель УМВД – пока неизвестно. Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты полагают, что скорее всего ведомство возглавит «варяг» из другого региона, так как «если бы выбирали из местных – уже давно бы назначили», а подбор кадров извне довольно сложен. Редакция будет следить за развитием событий.