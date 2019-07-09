​ЗАГС Сургутского района рассказал, сколько детей родилось в муниципалитете за последние полгода

В Сургутском районе прошла пресс-конференция отдела ЗАГС, который отчитался о своей работе за прошедшие полгода.

За первые шесть месяцев 2019 года в районе была зарегистрирована 1741 запись актов гражданского состояния. В это число входит регистрация браков, разводов, смертей, перемен имени и так далее. Это составляет 31 процент от всех АГС в муниципалитетах Югры.

Показатели рождаемости превышают показатели смертности в 4,4 раза. Естественный прирост населения составил 577 человек.

Количество рожденных девочек и мальчиков находится примерно на одном уровне: 377 и 372 ребенка соответственно. Кстати, впервые за последние пять лет девочек родилось все-таки немного больше — на 2 процента.

Сократилось количество регистрируемых браков, их число составило 368, что на 17 меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом по статистике на сегодняшний день чаще всего женятся молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет.