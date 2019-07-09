В Югре стало меньше обращений на телефон доверия по фактам коррупции

В Югре на телефон доверия в первом полугодии поступил 31 звонок от жителей по фактам коррупционной направленности. Это на 34 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как отмечает пресс-служба региона, вопросы звонивших относились к различным сферам: деятельность сотрудников правоохранительных органов, работа жилищно-коммунальных служб, жилищные вопросы, пассажирские перевозки, организация торговли и так далее. То есть чаще всего югорчане обращались с информацией, не содержащей фактов нарушения служащими антикоррупционного законодательства.