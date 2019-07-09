Моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
Райффайзенбанк реализовал возможность подачи анкеты на кредит для малого бизнеса на сайте банка. Предварительное решение по заявке предприниматель получит в течение пяти минут в виде SMS, а окончательное решение — в течение дня. Прийти в отделение банка нужно только один раз — на подписание документов.
Новый сервис существенно экономит время предпринимателя на коммуникацию с банком, так как больше не нужно никуда идти, чтобы получить решение о возможности кредитования. Анкета, заполняемая на сайте банка, автоматически попадает в кредитный конвейер, поэтому на предварительное одобрение уходит не более пяти минут.
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