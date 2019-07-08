Югра на пятом месте среди регионов России по уровню доходов населения

Югра вошла в топ-5 самых богатых регионов России, сообщает РИА Новости по итогам собственного исследования.

Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения в том или ином регионе к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

По данным исследователей в Югре доходы населения более чем в два раза (2,14) превышают стоимость фиксированного набора.

Самым богатым регионом стал ЯНАО с показателем соотношения 3,05. На втором месте Ненецкий АО — 2,9. Затем идет Чукотский АО (2,38). Магаданская область (2,27) и Югра.

Самые низкие показатели у Тывы — 0,88; Алтая (0,98), Калмыкии (0,99), Карачаево-Черкесии (1,04) и Ингушетии (1,05).