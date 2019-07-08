​В 2019 году в Югре должны сдать в эксплуатацию 58 км новых дорог

По итогам минувшего года в Югре введено 2 775 км автомобильных дорог. Закончена реконструкция I и II пускового комплекса дороги г.Сургут – г.Лянтор (4,24 км).

"Эта дорога – единственная, связывающая отдаленные поселения Сургутского района с районным центром, столицей Югры и югом Тюменской области. Вдоль нее размещено много производственных объектов, поэтому грузовой трафик здесь очень интенсивный. Люди жаловались на пробки в часы пик: двухполосная дорога, что существовала здесь до реконструкции, не справлялась с нагрузкой. Теперь дорога четырехполосная, с высокой пропускной способностью, есть разделительная полоса, чтобы исключить встречное столкновение, – отметил депутат думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий. – По программе «Сотрудничество» в автономном округе строятся дороги в Октябрьском и Советском районах. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию участок дороги Октябрьское – Большие Леуши (12,9 км) и дорогу Коммунистический – Унъюган (45,2 км), всего порядка 58 км".

Депутат добавил, что в автономном округе продолжается строительство автомобильной дороги Тюмень - Нижняя Тавда - Междуреченский - Урай - Нягань - Приобье (объект Куминский – Тынкуль – 41,5 км.). Его введут в эксплуатацию в 2020 году.