​Инновационная разработка ювелирной компании получила высокую оценку

За последние 10-15 лет ювелирное производство пережило настоящую техническую революцию, позволившую создавать 3D дизайн изделий, печатать макеты на 3D принтере, делать разметку алмаза и многие другие технические моменты получили свое решение.

Специалисты производства ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» пошли дальше и создали инновационную разработку единый стандарт качества, получивший название Код ЭПЛ.

Прошедший в июне Всероссийский конкурс «100 лучших предприятий России» принес в копилку компании еще одну очень важную награду: почетные диплом и медаль за инновации и развитие, которые стали признанием инновационной разработки Кода ЭПЛ на самом высоком уровне.

Что стоит за кодом ЭПЛ?

Прежде всего, стремление создавать ювелирные украшения мирового уровня качества, делая их доступными для как можно большего количества людей на Земле.

И компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» успешно справляется с этим, успешно развивая свой бизнес во многих странах Мира: России, США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Киргизии, Литве, Башкирии, Моноголии и других странах.

За разработкой Кода ЭПЛ стоит громадная работа по объединению 25-летнего опыта производства украшений в единый стандарт качества, что позволило сертифицировать лучшие производственные мощности и профессионалов ювелирного и гранильного дела, а также поставщиков и специалистов отбора сырья.

Став, также дополнительной гарантией подлинности, Код ЭПЛ был высоко оценен членами жюри, которые отдали свои голоса за компанию «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и насладитесь шедеврами ювелирного искусства, созданными дарить вам счастье, посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

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