​Следственный комитет рассказал обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажки в Лянторе

В Лянторе 6 июля из окна седьмого этажа выпал двухлетний ребенок. От полученных травм он скончался на месте.

По данным Следственного комитета, мама ребенка делала уборку на кухне, где для проветривания открыла окно. Когда на кухню пришли ее малолетние дети двух и четырех лет, женщина просила их уйти до окончания уборки, но они не слушались. Тогда она решила закрыть окно и на несколько секунд ушла в другую комнату, чтобы взять съемную ручку от окна. В это время младший ребенок пододвинул стул к подоконнику, забрался на него и не удержавшись, упал вниз.

СКР устанавливает все обстоятельства происшествия, также изучаются условия проживания и воспитания ребенка. По предварительным данным, семья благополучная, на учетах в органах системы профилактики не состояла.