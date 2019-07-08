​Советскому району требуются добровольные спасатели 

В целях обеспечения безопасности на воде администрация Советского района объявила набор волонтеров-спасателей. В их обязанности будет входить патрулирование мест отдыха у воды и оказание первой помощи.

По словам начальника отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Евгения Сабанцева, ранее эти функции осуществляла группа из сотрудников администрации и МЧС, а в выходные дни их сменяли добровольцы.

С 2017 года добровольцы больше не участвуют в патрулировании. С этой проблемой Евгений Викторович обратился в Общественный совет муниципалитета по взаимодействию с общественными объединениями: «Хотелось бы обратиться к вам за помощью – найти желающих на общественных началах осуществлять контроль массового отдыха людей на воде».

Для желающих работать спасателем на общественных началах администрация готова покрыть издержки: оплатить бензин до места патрулирования, обучить оказанию первой помощи, организовать патруль.

Номер телефона отдела по делам ГО и ЧС районной администрации: 54-909.