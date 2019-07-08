​За три дня в Югре совершено 84 преступления

В Югре за три дня, с 5 по 7 июля, зарегистрировано 84 преступления. Из них 54 было раскрыто: поджег, два угона, три грабежа, 15 краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, раскрываемость преступлений по горячим следам составила 64 процента.

Также за указанный период в округе было совершено 16 413 правонарушения. Югорчанам выписан 41 штраф. Полицейские раскрыли 16 ранее зарегистрированных преступлений: 11 краж, рубка леса, побои, один случай угрозы убийством, грабеж и мошенничество.