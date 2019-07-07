В Сургутском районе ребенок погиб после падения из окна седьмого этажа

В городском поселении Лянтор Сургутского района ребенок 2016 рождения погиб после падения из окна седьмого этажа. Об этом сообщает сургутский паблик «К-Информ» в «Вконтакте». Трагедия произошла 6 июля в доме №4 в 5-м микрорайоне Лянтора. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

Напомним, что 27 мая в Сургуте 4-летная девочка выпала из окна пятого этажа, облокотившись на противомоскитную сетку. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимационное отделение травматологического центра.