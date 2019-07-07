В Югре пройдет конкурс фольклорной песни

Окружной Дом народного творчества приглашает исполнителей фольклорных произведений участвовать в интернет-конкурсе «Югорская фольклориада». Для этого надо записать видео и отправить организаторам.

Приём заявок стартует в сентябре 2019 года. К этому времени надо подготовить ролик и отправить его вместе с заявкой в Окружной Дом народного творчества по электронной почте.

Узнать больше подробностей о конкурсе можно по телефону 8(3467) 32-48-29 и на сайте Окружного Дома народного творчества.