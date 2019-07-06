В Когалыме из-за ливня случился потоп: залило улицы и подъезды

Несколько десятков жителей Когалыма вчера, 5 июля, пострадали от стихии: в городе начался сильнейший дождь, который за несколько минут залил тротуары и дороги, остановив движение машин и пешеходов. Местами шел град.

В некоторых зданиях и жилых домах системы водоотведения дали сбой. Очевидцы сообщают о нескольких подтопленных подъездах в многоэтажках и образовательных учреждениях. Речь идет о школе №10.

При этом стихия потрепала только часть Когалыма, а жители других микрорайонов в соцсетях даже подвергли сомнению то, что в городе творилась такая неразбериха.

Напоминаем, что начиная со вторник этой недели МЧС неоднократно информировало сургутян и югорчан о возможных неблагоприятных явлениях погоды. Однако ливни и ветер до 22 метров в секунду обошли Сургут стороной.