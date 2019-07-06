Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области будет стоить больше 31 млрд рублей

Восстановление жилья и дрог, а также коммуникаций в Иркутской области обойдется в 31,2 млрд рублей. Такую информацию сообщает правительство субъекта.

При этом ранее сегодня вице-премьер Виталий Мутко, который сейчас работает в регионе, сообщил, что обеспечение жильем людей, оставшихся без крова, обойдется в 10 млрд рублей. Восстановление инфраструктуры будет стоить около 8,5 млрд рублей.

Напоминаем, что из-за разлива рек в Иркутской области начался паводок, в результате которого пострадало 103 населенных пункта. Наиболее катастрофические разрушения пришлись на города Тулун и Нижнеудинск. Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

На данный момент известно о 22 погибших, еще 13 человек остаются пропавшими без вести.