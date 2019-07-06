Следственный комитет Югры проверит, действительно ли в Нефтеюганске тяжелобольному ребенку было отказано в лечении за счет бюджета

Следователи СК России по ХМАО-Югре проверят информацию о том, что в Нефтеюганской больнице тяжелобольному ребенку отказали в предоставлении дорогих лекарственных препаратов.
Сюжет об этой ситуации вышел в эфире федерального телеканала. Там сказано, что семья из Нефтеюганска, воспитывающая малолетнего ребенка, имеющего редкое генетическое заболевание, получила отказ в обеспечении мальчика лекарствами за счет бюджета. Хотя в других субъектах Российской Федерации такая практика имеется.
Терапия для ребенка должна была обойтись в 18 млн рублей.
"По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка. Следователи изучат изложенные в сюжете доводы и дадут правовую оценку действиям либо бездействию сотрудников органов здравоохранения. После проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – сказано в официальном сообщении СК России по Югре.
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