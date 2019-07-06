Сургутский район потратит 115 млн рублей на благоустройство поселений

В 2019 году на благоустройство муниципальных образований в Сургутском районе будет потрачено 115 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 45 млн.

При этом основная часть средств принадлежит самому муниципалитету.

Деньги будут направлены на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его особенность в том, что список мест составляют исключительно сами жители округа. Заявляют проекты, а затем за них голосуют.

Всего в 2019 году в Сургутском районе будут благоустроены 23 объекта.

"Интересный проект у нас будет реализован в Русскинской — это арт-экопарк. В прошлом году дети рисовали эскизы на тему «Легенды и герои национальных праздников». Лучшие работы будут установлены в натуральную величину перед Музеем Природы и Человека. Монтаж начнется уже в конце июля. Упор мы делаем на общественные пространства. Среди них аллея первопроходцев в поселке Федоровский, парк в Барсово, в Солнечном мы отремонтируем два дворовых пространства. Вообще, практически во всех поселениях есть объекты, которые будут приведены в порядок. Конечно, началу работ предшествуют наличие проекта, обсуждение его на публичных слушаниях и голосование", — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.