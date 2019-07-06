В СурГУ прошло вручение красных дипломов

В СурГУ прошло третье по счету вручение красных дипломов. Напоминаем, что впервые эта церемония состоялась в 2017 году, и с того времени количество отличников выросло – в этот раз их выпустилось уже больше сотни. В этом году к ним присоединились и выпускники Медицинского колледжа, вошедшего в состав университета в феврале 2019 года.

5 июля выпускников поздравили первые лица города: глава Сургута Вадим Шувалов, заместитель председателя городской думы Артем Кириленко и глава Лянтора Сергей Махиня.

Церемония началась с речи Вадима Шувалова: «Сургутское образование – это самый настоящий бренд. «Сделано в Сургуте» будет с гордостью звучать по всей нашей стране. И вы доказали это своим трудом. Вы действительно нужны городу. Сейчас перед Сургутом стоит стратегическая задача – стать самым крупным городом на 60 параллели, городом с численностью 500 тысяч человек, а для этого нужны люди: молодые, профессиональные, которые хотят изменений».

Артем Кириленко отметил, что диплом – это своего рода билет в новый этап жизни, который позволит выпускникам выбрать лучшие места для работы.

«Пусть творческий процесс и научный поиск истины всегда сопровождают вас в вашей профессиональной деятельности. Обогащайте свои знания, совершенствуйте умения и навыки», – обратился к отличившимся студентам ректор СурГУ Сергей Косенок.

Какое значение имеет красный диплом для выпускников? Редакция СИА-ПРЕСС обратилась с этим вопросом к заместителю председателя ассоциации выпускников СурГУ Елене Богдан: «Красные дипломы позволяют им реализовать себя в профессиональной деятельности. Многие из них уже трудоустроены по специальности. И сейчас ждут момента вручения дипломов, чтобы отнести его работодателю в отдел кадров».

На вопрос о причине высокого спроса на краснодипломников Елена Богдан ответила, что работодатель видит огонь в глазах студентов, желание развиваться, и, учитывая то, как хорошо показывают себя будущие специалисты на практике, он готов работать с ними еще до завершения обучения.