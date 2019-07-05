Жители Югры предпочитают переезжать в Тюменскую область, Башкирию и Краснодарский край

Жители Югры чаще всего ищут квартиры в трех регионах России: Тюменской области, Краснодарском крае и Башкортостане. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков портала Domofond.ru.

Доля спроса на квартиры в других регионах в Югре составляет 31,9 процента. По этому показателю ХМАО занимает 12 место среди с других регионов.

Больше всего желают переехать в другие регионы жители Москвы (82,1 процента), Сахалинской области (74,2 процента) и Приморского края (57,1 процент).

Меньше всего желающих уехать в Дагестане (7,2 процента), Тамбовской области (8,6 процентов) и Карелии (9,6 процента).