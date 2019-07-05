В Югре за полгода отказали в пенсии почти двум тысячам пенсионеров

За первое полугодие этого года ПФР по Югре отказали в назначении пенсий почти двум тысячам пенсионеров. Об этом сообщается на сайте фонда.

«С января текущего года в нашем регионе назначено пенсий 10 962 гражданам, из них 8 942 — страховые пенсии, 2 020 — пенсии по государственному обеспечению. За этот период было вынесено 1 902 решения об отказе пенсий, — рассказала заместитель начальника отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Югре Наталия Некрасова. — Причиной отказов является отсутствие требуемого стажа и минимальной суммы ИПК. Категории лиц, которым было отказано в назначении пенсии, это получатели пенсий по линии силовых ведомств, индивидуальные предприниматели, либо работающие у частников, а также осужденные».

Всего же на 1 июля этого года в Югре проживает более 445 тысяч пенсионеров.