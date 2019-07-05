​Сбербанк заявил, что долги авиакомпании Utair возможно урегулировать

Сбербанк, крупнейший кредитор компании Utair, заявил, что видит варианты урегулирования многомиллионных долгов авиаперевозчика. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на зампредседателя правления банка Анатолия Попова.

«Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании Utair, мы наметили перспективы ее урегулирования, они достаточно оптимистичны. Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников», — отметил Попов.

Напоминаем, что с декабря 2018 года авиакомпания Utair дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд рублей. Начиная с осени прошлого года авиаперевозчик ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух кредитов.