Кредитная карта в подарок к зарплате

Специальное предложение для зарплатных и индивидуальных зарплатных клиентов Райффайзенбанка! С 3 июля по 30 сентября 2019 года подайте заявку на кредитную карту «110 дней» без процентов или Наличную карту, получите одобрение банка на выпуск карты в этот период и пользуйтесь кредитным лимитом целый год без комиссии за обслуживание. Самое время для совершения долгожданных покупок!

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами участия в акции.