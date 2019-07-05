​В департаменте образования рассказали, сколько сургутских выпускников сдали ЕГЭ на двойки

Глава депобразования Сургута Анна Томазова во время пресс-конференции рассказала, сколько сургутских 11-классников не сумели хорошо сдать Единый государственный экзамен.

На данный момент речь идет о пяти выпускниках, которым придется сдавать экзамен в дополнительный период, запланированный на сентябрь. Причины у несдавших разные. Например, кто-то не смог присутствовать на основном этапе ЕГЭ по состоянию здоровья. Но есть и такие, кто получил двойки сразу по двум основным предметам: русскому языку и математике.

«Ориентируя девятиклассников, мы всегда говорим, чтобы они правильно оценивали свои возможности и правильно выбирали уровень программы. Например, в том, что касается математики: в ней можно выбрать базовый или профильный уровни», — заметила Анна Томазова.

Серьезные проблемы у выпускника появятся, если он не сдал хотя бы один из обязательных предметов — в этом случае он не сможет получить документ об образовании. А вот оценка по дополнительным предметам влияет только на поступление в вуз, но не на аттестат.