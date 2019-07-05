В Сургутском районе в ДТП погибла женщина

Сегодня, 5 июля, во втором часу ночи в Сургутском районе произошло смертельное ДТП. Водитель 1991 года рождения, находившийся за рулем Рено Дастер двигался в сторону Сургута из Ноябрьска, не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Машина улетела в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир переднего правого сидения (мужчина 1970 года рождения) получили телесные повреждения и были госпитализированы. А женщина, сидевшая на заднем сидении, скончалась на месте.

ДТП произошло на 182 км дороги Сургут-Когалым. В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются обстоятельства произошедшего.