​В Тюменской области с начала года стартовали восемь крупных инвестпроектов стоимостью десятки миллиардов рублей

Восемь крупных инвестпроектпроектов общей стоимостью более 35 млрд рублей стартовали в Тюменской области за первую половину 2019 года. Об этом пишет «Тюменская линия» со ссылкой на региональной инвестиционное агентство.

Ведомство также презентовало итоги 2018 года: в регионе подошли к завершению 89 инвестпроектов на 380 млрд рублей, были созданы почти 4,3 тысячи рабочих мест. Таким образом индекс промышленного производства Тюменской области оказался в три раза выше, чем в 2008 году. В последние годы регион стабильно входит в топ лучших с точки зрения инвестклимата. «Развитие экономики – это самое главное в нашей работе, потому что без экономики невозможно решить все остальные задачи», – говорит по этому поводу губернатор Александр Моор.

На конец 2018 года в инвестиционном агентстве Тюменской области находились на сопровождении 450 проектов с общим объемом более 1,5 трлн рублей. Эти проекты в ближайшие годы дадут региону почти 21 тысячу рабочих мест.