​В Тобольске пройдут очень культурные выходные: с оперой, Снегурочкой и бугуртом // ПРОГРАММА

Ближайшие выходные в Тобольске будут насыщены культурными мероприятиями. Так, 6 июля стартует фестиваль «Лето в Тобольском кремле», куда приедут солисты академии молодых оперных певцом Мариинского театра, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Руководит этой академией Лариса Гергиева, сестра легендарного музыканта Валерия Гергиева. В программе фестиваля, который пройдет на Красной площади Тобольского кремля: ария «Застольная» из оперы Верди «Травиата», «Хабанера» из оперы Бизе «Кармен», а также фрагменты из «Набукко», «Трубадура», «Алеко», «Севильского цирюльника» и других. Подробности читайте на сайте фестиваля.

Параллельно в субботу, 6 июля, в туристическом комплексе возле известного Абалакского монастыря откроется традиционный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». В программе (которая начнется в субботу в 11 часов и будет идти с небольшим перерывом на сон до 16 часов воскресенья) показательные выступления клубов реконструкции средневековых костюмов, бои дружин, бугурты (массовые бои), скандбол, турниры по стрельбе из лука, средневековые танцы и опен-эйр. Полная программа опубликована в группе «Абалакского поля» «ВКонтакте».

Ну а в воскресенье, 7 июля, в Тобольске завершится «Театр наций FEST» постановкой «Снегурочки» по пьесе Островского. Спектакль пройдет в драматическом театре имени Ершова. Все подробности о нем читайте на сайте.