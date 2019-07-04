​Сбербанк и Сургутский художественный музей помогают реализовать детские мечты

Сбербанк при поддержке фонда «Бюро добрых дел» реализует проект «Живые мечты». Главная задача этой благотворительной инициативы – помочь выпускникам детских домов выбрать будущую профессию. На собранные средства для ребят будут организованы курсы бухгалтерского учета, программирования, кулинарии, финансовой грамотности.

На официальном сайте проекта «Живые мечты» размещены рисунки детей с изображением профессии их мечты. Любой пользователь может просмотреть галерею рисунков и перевести благотворительные пожертвования для помощи детям. Те, кто пожертвует более 500 рублей, получат возможность посетить один из 35 музеев – партнеров акции бесплатно. Наряду с Пушкинским музеем, Третьяковской галерей и Эрмитажем проект поддержал Сургутский художественный музей.

«Наш музей регулярно проводит социально значимые выставки, участвует в ежегодных городских благотворительных марафонах и акциях, проводит специальные занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказала директор Сургутского художественного музея Ольга Перепечина.

«Сбербанк традиционно поддерживает благотворительные и образовательные проекты для детей и молодежи. Мы проводим различные мастер-классы, уроки для школьников по искусственному интеллекту, финансовой грамотности, робототехнике. «Живые мечты» – еще одна замечательная инициатива в этом направлении. Благодаря этому проекту можно не только сделать доброе дело и помочь детям, но и бесплатно посетить наш художественный музей», – отметил исполняющий обязанности управляющего Сургутским отделением Сбербанка Олег Ладик.