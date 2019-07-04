​Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создали коллекцию с фирменным камнем Якутии

Якутия — загадочный край, подаривший нам древние традиции севера и бриллианты невероятной красоты.

Но на необъятных просторах Республики Саха есть минерал — хромдиопсид, поражающий своей глубиной и игрой света.

Хромдиопсид, за свою красоту, по праву заслужил звание фирменного камня Якутии, а за свой насыщенный зеленый цвет его называют «якутским изумрудом».

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» взяли на себя почетную миссию рассказать о красоте хромдиопсида всему Миру, подарив клиентам компании удивительные украшения с этим минералом.

Так родилась коллекция «Blossom» , которая пользуется большим успехом у клиентов «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в самых разных странах Мира: России, США, Кипр, Хорватия, Казахстан, Киргизия, Литва и другие.

Украшения с якутским изумрудом сохранили для своих владельцев потрясающую энергию родного края, а насыщенный зеленый цвет хромдиопсида дарит спокойствие.

Насладитесь энергией и красотой якутского изумруда в коллекции «Blossom» от мастеров ювелирного и гранильного дела компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Познакомьтесь с ювелирными украшениями от ЭПЛ посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/