​От космодрома до океана: больше всего базовых станций в стране у МегаФона

По данным Роскомнадзора на конец мая в России построено более 744 тысяч базовых станций. Из них треть принадлежит МегаФону.

У оператора свыше 238 тысяч базовых станций, и почти сто тысяч поддерживают 4G. Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом доступна клиентам в 83 российских регионах.

Сигнал есть в самых удаленных и труднодоступных местах. Например, базовая станция «Выживший» установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал. Вышку назвали в честь фильма с Леонардо Ди Каприо, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. «Завезли» 4G и на самый северный на материковой части России нефтяной промысел – Восточно-Мессояхское месторождение. А любители космоса оценят, что объект связи есть даже на космодроме Восточный на расстоянии в 500 метров от места запуска ракет.

Число вышек сотовой связи стандарта 4G напрямую влияет на скорость интернета: как быстро откроется сайт, загрузится видео и многое другое. С начала года МегаФон запустил 11 тысяч таких объектов. Уже третий год подряд международная компания Ookla® признает компанию лидером по скорости передачи данных на основе анализа замеров российских пользователей. Это значит, что в смартфонах абонентов МегаФона в Югре и на Ямале – самый быстрый мобильный интернет.

Пресс-служба оператора сообщила, возможности сети уже позволяют жителям быстрее скачивать, передавать друг другу файлы любого объема, общаться в интернете и быть постоянно на связи.