​Каникулы в Югре: около 40 тысяч детей отдохнули в детских оздоровительных центрах в июне

На заседании, которое провел заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, стало известно, что в детских лагерях округа и за его пределами этим летом уже отдохнуло около 40 тысяч детей, среди которых:

1,2 тысячи — это дети-сироты, а также те, кто остался без попечения родителей;

793 ребенка, которые имеют ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

«В первую смену в автономном округе действовало 484 организации отдыха и оздоровления детей. В них побывали более 35 тысяч человек. В климатически благоприятных регионах в июне отдохнули более 4 тысяч детей, из них почти 3 тысячи – в здравницах Краснодарского края и Крыма», – отметил заместитель директора окружного департамента образования и молодежной политики Геннадий Забайкин.

В общей сложности в детских лагерях ХМАО сейчас трудится 31 врач и 424 средних медицинских работника.

Для детей организованы различные конкурсы и соревнования по пожарно-спасательному спорту, оказанию первой медицинской помощи. Уже состоялось 347 занятий более чем для 8 тысяч детей в рамках акции «Научись плавать».

«На территории Сургута в первую смену действовало 56 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 51 лагерь с дневным пребыванием на базе учреждений системы образования, культуры и туризма, управления социальной защиты населения. А также принимал участие негосударственный сектор. Один лагерь труда и отдыха, два палаточных и два загородных лагеря действовали в первую смену. Общий охват детей во всех этих лагерях на территории города составил 6382 ребенка», –– заявила начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования Сургута Юлия Гусева.