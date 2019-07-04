​Житель Урая, истязавший подростка, предстанет перед законом

Следственный отдел Сургута сообщил о завершении расследования дела об истязании несовершеннолетнего. Обвинения предъявлены 53-летнему жителю Урая, потерпевший проживал в его семье.

Установлено, что подросток находился под опекой родственницы и ее мужа, который методом воспитания избрал побои. Любые малозначимые поводы провоцировали на избиение подростка: мужчина бил ребенка руками и обувью по лицу, ударял о мебель головой.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, скоро он предстанет перед судом. Ему грозит срок от 3 до 7 лет по статье 117 части 2 УК РФ.