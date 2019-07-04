​АО «Ханты-Мансийский НПФ» 24 года!

Весь прошедший год Ханты-Мансийский НПФ работал над улучшением сервиса обслуживания клиентов. Возраст заключения пенсионного договора приблизился к тридцати годам. Молодые люди — требовательные клиенты — привыкли даже с финансовыми компаниями взаимодействовать через интернет. Этот способ сэкономить личное время ценят и старшие поколения, которые тоже пользуются услугами через сайты и мобильные приложения.

Благодаря профессионализму моих коллег — сотрудников фонда и партнеров — на официальном сайте Ханты-Мансийского НПФ теперь работают сервисы, которые исключают посещение офиса.

На сайте hmnpf.ru можно:

Заключить пенсионный договор.

Рассчитать размер будущей пенсии.

Пополнить пенсионный счёт.

Настроить автоматическое перечисление взносов на пенсионный счет — «Автоплатеж».

Заказать дубликат договора.

Получить три вида справок: о пенсионных взносах (для получения налогового вычета), о невыплате/неназначении пенсии и об отсутствии права на дополнительную пенсию.

Пройти ежегодную регистрацию пенсионеров.

Получить консультацию специалиста Ханты-Мансийского НПФ.

Подать электронное заявление.

В разработке — назначение пенсий через интернет.

Ханты-Мансийский НПФ, как и прежде, придерживается консервативной инвестиционной политики. Благодаря этому мы показываем стабильный результат по доходности на протяжении многих лет. По итогам 2018 года Ханты-Мансийский НПФ занимает шестое место по доходности среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд. руб, и второе место среди всех НПФ по числу получателей пенсии.

Мы проделали и продолжаем делать большую работу. Спасибо коллегам за труд, клиентам — за верность, партнерам — за сотрудничество.