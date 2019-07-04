​АО «Ханты-Мансийский НПФ» 24 года!

Весь прошедший год Ханты-Мансийский НПФ работал над улучшением сервиса обслуживания клиентов. Возраст заключения пенсионного договора приблизился к тридцати годам. Молодые люди — требовательные клиенты — привыкли даже с финансовыми компаниями взаимодействовать через интернет. Этот способ сэкономить личное время ценят и старшие поколения, которые тоже пользуются услугами через сайты и мобильные приложения.
Благодаря профессионализму моих коллег — сотрудников фонда и партнеров — на официальном сайте Ханты-Мансийского НПФ теперь работают сервисы, которые исключают посещение офиса.
На сайте hmnpf.ru можно:
Ханты-Мансийский НПФ, как и прежде, придерживается консервативной инвестиционной политики. Благодаря этому мы показываем стабильный результат по доходности на протяжении многих лет. По итогам 2018 года Ханты-Мансийский НПФ занимает шестое место по доходности среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд. руб, и второе место среди всех НПФ по числу получателей пенсии.
Мы проделали и продолжаем делать большую работу. Спасибо коллегам за труд, клиентам — за верность, партнерам — за сотрудничество.
«Совершенно конкретно» с депутатом думы Сургута Василием Птицыным // ONLINE 4 июля в 15:00