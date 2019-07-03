​Мамонты, Филипенко, мост: в Ханты-Мансийске выбирают символ города

Югорчане могут выбрать символ Ханты-Мансийска. Голосование проводится онлайн до 25 июля.

Среди претендентов на символ — экс-губернатор Александр Филипенко, краеевед Хрисанф Лопарев, основание Самаровского яма, основание Остяко-Вогульска, праздник «Новогодняя столица», кинофестиваль «Дух огня», природный парк «Самаровский чугас», мост «Красный дракон», единственная в России часовня на слиянии Оби и Иртыша и мамонты.

Выбор символа Ханты-Мансийска — составляющая проекта «С чего начинается Родина», который майским указом запустил президент Владимир Путин. Цель проекта — формирование ключевых особенностей населенных пунктов для изучения истории родного края местными жителями и привлечения туристов.