​В Тюмени неизвестные устроили стрельбу в крупном торговом центре. Сейчас их ищет вся полиция города

В крупном торговом центре «Кристалл» (там находятся, в частности, «Ашан» «Леруа Мерлен») в Тюмени сегодня, 3 июля, произошла стрельба. Как пишет 72.ru, всех посетителей заведения срочно эвакуировали. Позже один из стрелявших был замечен на крыше здания. В итоге никто не пострадал, а устроивших ЧП неизвестных ищет полиция.

Как выяснилось, в ТЦ произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них выхватил пневматический пистолет и выстрелил в воздух. Глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов заявил, что «преступники, устроившие стрельбу в ходе конфликта, скрылись на своих машинах». В городе объявлен план «Перехват». В настоящий момент полиция квалифицирует произошедшее как «хулиганство» и «незаконный оборот и хранение оружия».

Сейчас в «Кристалле» возобновилась штатная работа, жизни и здоровью посетителей ничего не угрожает.