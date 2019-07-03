​Наталья Западнова: «Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в Сургуте отстает от графика на два месяца»

Вице-спикер окружного парламента, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова отметила: «На данный момент фиксируется отставание от календарного графика в два месяца. Завершение работ отодвигается на ноябрь 2019 года. Из 345-ти миллионного контракта по реконструкции социального объекта освоено 176 млн. рублей, что составляет 51% от суммы».

К настоящему времени в блоках А и Б поликлиники завершен монтаж наружных инженерных сетей – тепловодоснабжения, канализации, ливневой канализации, кислородопровода, связи, электроснабжения. В помещениях двух блоков строители занимаются чистовыми отделочными работами.

«Готовность объекта в целом высокая - более 80 процентов, тем не менее остается большой объем работ по отделочным работам, установке медоборудования, оргтехники. Строители должны завершить работы по благоустройству территории больницы. Итоговую проверку объекта проведет Служба жилищного и строительного надзора Югры», - рассказал заместитель руководителя депутатского объединения «Единая Россия» окружной Думы Олег Сазонов.

Информация о реализации проекта доступна на официальных ресурсах органов власти автономного округа, на сайте регионального отделения Партии «Единая Россия». А также в социальных сетях в открытой группе Думы округа в Facebook, ВКонтакте, на персональных страницах депутатов, членов фракции «Единая Россия» в Думе округа в Facebook, Twitter, Одноклассники, и ВКонтакте. В социальной сети ВКонтакте информация размещается в группе «Единая Россия Югра».