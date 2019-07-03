​Снимайте до 600 000 рублей без комиссии с кредитной картой Райффайзенбанка «110 дней»

Откройте кредитную карту «110 дней» с 1 ноября 2018 года и без комиссии и процентов снимайте наличные или делайте переводы на другие карты до 600 000 рублей в месяц открытия карты и весь следующий за ним месяц.

Такие операции, совершенные в период действия акции, считаются льготными на период до 110 дней — по ним не будут начисляться проценты, при полном погашении задолженности по истечении льготного периода.

Возможность совершать эти операции без комиссии доступна до конца месяца, в который был открыт счет для новой кредитной карты «110 дней», и следующего за ним месяца.

Срок проведения акции: с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года.