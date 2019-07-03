Родственники погибших пассажиров самолета Utair пошли во французский суд

13 семей пострадавших и погибших пассажиров в авиакатастрофе самолета Utairв 2012 году в Тюмени добиваются выплаты компенсации через суд Франции. Главная судебная инстанция страны согласилась рассмотреть коллективный иск родственников жертв, который был подан еще в 2013 году, сообщает «Медуза». Utair по этому иску выступает соответчиком.

Родственники обосновали подачу заявления во французский суд тем, что разбившийся самолет, произведенный франко-итальянским концерном ATR, мог иметь конструктивны дефект, ставший причиной катастрофы. Кроме того, во Франции суммы компенсаций значительно выше, чем в России.

Напомним, что самолет авиакомпании UtairATR-72 разбился в Тюмени 2 апреля 2012 года. Погибли 33 человека. Причиной катастрофы стало обледенение самолета после ночной стоянки в аэропорту. Виновниками аварии суд признал погибшего пилота и двух техников наземной службы, которые не обработали поверхность самолета спецжидкостью перед вылетом. Семьи жертв получили страховые выплаты в размере трех миллионов рублей. Utair предлагала им по 150 тысяч рублей на каждого члена семьи, но некоторые родственники отказались.