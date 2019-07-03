Молоко в магазинах разделят на «плохое» и «хорошее»

Правительство обязало торговые компании отделять обычную молочную продукцию от той, что имеет в своем составе заменитель молочного жира.

Теперь в торговом зале можно будет визуально отделить молочные продукты от продуктов с заменителем. При этом торговые организации могут сами выбрать, как разделять такую продукцию. Многие сетевые магазины, не дожидаясь первого июля, уже поменяли раскладку товаров на полках в соответствии с требованиями.

Как отметила СИА-ПРЕСС заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева, новое требование поможет защитить права покупателей.

«Благодаря этому нововведению покупателю будет проще выбирать нужный ему товар, это поможет снизить вероятность ошибки», - пояснила представитель Роспотребнадзора Югры.

Представитель X5 Retail Group (сети магазинов «Перекресток», «Пятерочка») в комментарии ТАСС, отметил, что в магазинах компании на ценниках появились обозначения «СЗМЖ» (с содержанием заменителя молочных жиров) и «БЗМЖ» (без содержания заменителя молочных жиров). В то время как в гипермаркетах сети «Лента» натуральные и «растительные» молочные продукты расставили по разным полкам.