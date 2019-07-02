​С 1 июля сигареты и папиросы должны быть промаркированы

С 1 июля этого года табачные изделия подлежат обязательной маркировке. Выпуск немаркированных товаров прекращен, но остатки продукции производителям разрешено продавать до 1 июля следующего года.

Для того, чтобы покупатель мог проверить легальность производства купленных сигарет и папирос, с прошлого года работает мобильное приложение «Маркировка» в App Store и Google Play.

К 2024 году обязательная маркировка товаров станет сплошной. Такое решение правительства одобрил президент Российской Федерации.