Молодые сургутяне стали победителями конкурса «Команда Урала» 

Финал конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – команда Урала» состоялся в Тюмени 25 июня на молодежном форуме «Утро».

Всего было 3861 заявок на участие в конкурсе. Долгожданным итогом стало награждение победителей, которыми были признаны 111 человек. Среди них оказались и трое сургутян: Артем Сайфутдинов, Мария Ослоповских и Моника Аветисян. А всего в число призеров вошли шестеро жителей Югры.

В качестве призов были вручены дипломы и сертификаты на скидку на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, повышение квалификации и переподготовки в Уральском институте управления РАНХиГС. У победителей есть возможность получить стажировку на главных предприятиях федерального округа и в органах власти.

Напомним, что в рамках проекта в течение 5 месяцев около 4 тысяч участников до 30 лет, проживающие на территории УрФО, проходили обучение по программе филиала РАНХиГС. Помимо решения тестовых заданий, конкурсантам было предложено написать проект, выявить актуальные проблемы своего региона и попытаться найти пути их решения.