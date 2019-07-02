​Колье с просверленными алмазами попало в Государственное хранилище ценностей

Алмаз — самый твердый минерал на планете, который поддается обработке только другим алмазом и то, только при наличии мягкого сечения.

Можно ли в таком случае просверлить алмазы и сделать из них украшения невероятной красоты?

Специалисты производства ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» доказали, что это возможно, подтвердив тем самым, свою высочайшую квалификацию.

Благодаря их упорству и многолетнему опыту родилось поистине уникальное и не имеющее аналогов колье «Вечная Легенда».

Специалисты Государственного хранилища ценностей Республики Саха (Якутия) заинтересовались этим шедевром ювелирного искусства и после официальной комиссии колье было помещено в демонстрационный зал, чтобы передать потомкам удивительное мастерство и невероятную красоту изделия, родившегося в руках специалистов компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Познакомьтесь с ювелирными украшениями от ЭПЛ посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/