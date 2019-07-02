Лучшим неонатологом России стала врач из Сургута 

Во всероссийском конкурсе «Лучший врач года» победу в номинации «Лучший неонатолог» одержала Наталья Кирович, врач из Сургутского перинатального центра.

Наталья Кирович помогает пациентам отделения патологии новорожденных и недоношенных детей уже на протяжении 11 лет. Как сообщает пресс-служба перинатального центра, лучший неонатолог России курирует самых сложных пациентов.

В отделение патологии новорожденных и недоношенных детей поступают дети с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с патологией центральной нервной системы, недоношенные и дети с очень низким весом, которые нуждаются в наблюдении неонатолога и лечении в условиях палаты интенсивной терапии.

«Наталья — врач, который сочетает в себе качества, необходимые для человека, выбравшего такую нелегкую профессию: гуманизм, чуткое отношение к пациентам и их родителям, требовательность к себе, все это вкупе с высоким уровнем профессионализма», — рассказал о своей коллеге заместитель главного врача по педиатрии Сергей Нефедов.