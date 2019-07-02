​Авиасообщение между Чехией и Россией ограничено

Во вторник, 2 июля, Чехия ограничила авиасообщение с Россией. Причиной называют недовольство условиями транссибирских маршрутов для национального перевозчика Чехии. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что авиаруководство страны воспользовалось правилом паритетности и аннулировало разрешение на некоторые рейсы «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

Так, «Аэрофлот» уже был вынужден отменить рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва — Карловы Вары, а «Уральские авиалинии» — все полеты между столицей Чехии и аэропортами Екатеринбурга и Москвы («Жуковский»).